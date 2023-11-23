Михеев — о реакции НХЛ на СВО: «Клубы и лига отгородили от всего этого, санкций не наложили»
Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как стали относиться к российским игрокам в Национальной хоккейной лиге после начала СВО.
— Стало ли сюрпризом лояльное отношение НХЛ к российским игрокам после 24 февраля 2022 года? Далеко не везде в мире ведь так было.
— Мы не знали, чего ожидать. И никто не знал, как тут все отреагируют. Клубы и лига помогли нам, отгородили от всего этого, санкций не наложили, никаких запретов не было. Нам сказали: «Мы все понимаем, просто продолжайте играть».
— Вы были в чате российских энхаэловцев, о котором рассказывал Задоров?
— Да, там все были. Как сказал Никита, так и было. Никто не понимал, как правильно поступить, у каждого было свое мнение — кто-то за, кто-то против. О совместном заявлении так и не договорились.
— Верите, что еще сможете сыграть за сборную России?
— Конечно, хотелось бы, но пока это невозможно. Даже если НХЛ разрешит нам принять участие в Кубке мира, какие-то сборные могут отказаться. В нашем случае все сложно. Знаем, что разговор о Кубке мира идет, но когда и в каком формате он будет — предсказать сложно.
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