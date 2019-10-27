Михаил Кравец: «Не удалось донести до ребят, что надо бороться с любой командой»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:4).

— К сожалению, нам не удалось донести до ребят, что надо бороться с любой командой, — цитирует тренера официальны сайт КХЛ. — Матч с «Авангардом» показал, что «Куньлунь» — приличный соперник. В первом периоде он больше хотел победить, после перерыва мы вернулись, но в заключительном отрезке сдулись. Нельзя опускать руки и надо готовиться к следующим играм.

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