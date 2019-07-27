Мерфи подписал контракт с "Нефтехимиком"

Канадский защитник Райан Мерфи заключил однолетний контракт с "Нефтехимиком", сообщает официальный Twitter клуба.
"Мы рады приветствовать Райана в Стае и желаем успешного сезона!" – написано в сообщении пресс-службы.
⚡️ОФИЦИАЛЬНО⚡️— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) July 27, 2019
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с канадским защитником Райаном Мерфи (31.03.1993, 180/84, хват: прав).
Мы рады приветствовать Райана в Стае и желаем успешного сезона!#МерфиВСтае pic.twitter.com/XJL1CZHhvE
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