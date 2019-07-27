21:05 | Хоккей — КХЛ

Мерфи подписал контракт с "Нефтехимиком"

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Канадский защитник Райан Мерфи заключил однолетний контракт с "Нефтехимиком", сообщает официальный Twitter клуба.

"Мы рады приветствовать Райана в Стае и желаем успешного сезона!" – написано в сообщении пресс-службы.

 

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