Нападающий Марио Кемпе, который подписал контракт с ЦСКА, признался, что у него были другие варианты в КХЛ.

— Были и другие предложения из КХЛ. Не мне всегда нравился ЦСКА. Я уважаю историю этого клуба, — цитирует Кемпе Expressen.

В детстве я восхищался игрой Павла Буре. Он был моим кумиром.

Думаю, в Россию прилечу через пару дней. Отправлюсь, как только будет готова моя виза.

Зарплата? Она точно лучше, чем в «Лос-Анджелесе».

Рад, что появилась возможность вернуться в КХЛ. Я уже выступал в этой лиге и чувствовал себя очень комфортно.

Напомним, что прошедшим летом Кемпе заключил однолетний контракт с «Кингз» на 700 тысяч долларов.