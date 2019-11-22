Марио Кемпе — о зарплате в ЦСКА: «Она точно лучше, чем в «Лос-Анджелесе»
10:45
Нападающий Марио Кемпе, который подписал контракт с ЦСКА, признался, что у него были другие варианты в КХЛ.
— Были и другие предложения из КХЛ. Не мне всегда нравился ЦСКА. Я уважаю историю этого клуба, — цитирует Кемпе Expressen.
В детстве я восхищался игрой Павла Буре. Он был моим кумиром.
Думаю, в Россию прилечу через пару дней. Отправлюсь, как только будет готова моя виза.
Зарплата? Она точно лучше, чем в «Лос-Анджелесе».
Рад, что появилась возможность вернуться в КХЛ. Я уже выступал в этой лиге и чувствовал себя очень комфортно.
Напомним, что прошедшим летом Кемпе заключил однолетний контракт с «Кингз» на 700 тысяч долларов.
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