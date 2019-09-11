Максим Афиногенов: «Не чувствую, что мне уже сорок»

Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов в интервью «Известиям» признался, что не загадывает, как долго будет играть. 4 сентября ему исполнилось 40 лет.

— Как отметили 40-летие?

— В семье и команде поздравили. И вообще все, кто меня знали, сделали поздравления. Но отмечать особо не было времени — ведь игры КХЛ идут через день.

— Яромир Ягр играл в НХЛ в 47 лет. Сейчас в таком же возрасте там выступает Здено Хара. Не хотите на уровне КХЛ повторить их достижение?

— Ох, не знаю. Пока у меня есть силы, пока мне интересно играть в хоккей и пока я востребован, буду выходить на лед. Никто ни от чего не застрахован — это касается любого игрока. Могут вмешаться травмы и другие факторы. Нельзя загадывать, что дальше будет. Можно отыграть еще 10 лет, а можно через один матч закончить.

— В сборную или НХЛ еще не хотите попробовать вернуться?

— Думаю, всему свое время (смеется). Сейчас уже нет смысла смотреть в эту сторону.

— Как удается такую форму сохранять в вашем возрасте?

— Трудно сказать. Не чувствую себя на 40 лет. Мне кажется, в душе я молодой совсем. Надо просто хоккей любить, если занимаешься этим видом спорта. И полностью посвящать себя ему.

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