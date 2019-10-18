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Лучший бомбардир СКА Владимир Ткачев объяснил, почему остался в КХЛ

08:31
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Лучший бомбардир СКА Владимир Ткачев дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что конкретных предложений летом от клуба НХЛ поступало мало.

— Летом все ждали вашего отъезда в НХЛ. Что вас заставило остаться в России?

— Несмотря на то, что мы вели переговоры в НХЛ — конкретных предложений было мало. Когда поступило предложение из СКА — решил, что мне стоит еще поиграть в КХЛ и окрепнуть. Решил не рисковать в этом году. Многие лидеры лиги уехали, из СКА в том числе. Но в клубе и сейчас много больших мастеров. Оказаться в такой команде — очень ценный опыт. (Алена Гребенькова)

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