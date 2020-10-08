«Локомотив» в овертайме обыграл «Спартак»

«Локомотив» победил «Спартак» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил Атте Охтамаа.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бакош — 4 (Трушков, Новрузов), 41:59 — 1:0. Коршков — 5 (Малышев, Черепанов), 51:01 — 1:1. Охтамаа — 1 (Иванов, Каюмов), 62:40 — 1:2.

Вратари: Трушков — Паскуале.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 18 (4+7+5+2) — 34 (12+9+12+1).

Судьи: Беляев, Гашилов.

8 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 2975 зрителей.