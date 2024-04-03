«Локомотив» продлил контракт с Каюмовым на три года

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Артуром Каюмовым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на три года.

Также КХЛ сообщила, что «Северсталь» продлила соглашение с защитником Марком Барберио на один сезон.

Каюмов в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 79 матчей и набрал 45 (18+27) очков. Команда в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина дома обыграла «Трактор» со счетом 5:2.