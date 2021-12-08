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«Локомотив» на последней минуте вырвал победу у «Авангарда»

21:42
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«Локомотив» переиграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославы вырвали победу со счетом 3:2.

Автором победной шайбы на последней минуте третьего периода стал нападающий Артур Каюмов.

«Локо» набрал 47 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Авангард» идет пятым на Востоке (44 очка).

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«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Найт — 13 (Грицюк, Покка), 0:25 — 0:1. Алексеев — 9 (бол., Каюмов), 3:30 — 1:1. Ильенко — 2 (Аверин), 4:46 — 2:1. Толчинский — 4 (бол., Сошников, Якупов), 29:38 — 2:2. Каюмов — 11 (Осипов, Рафиков), 59:26 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Грубец (59:43).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (12+9+11) — 18 (6+7+5).

Судьи: Гофман, Наумов.

8 декабря. Ярославль. Арена-2000.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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