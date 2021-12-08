«Йокерит» в овертайме победил «Северсталь» и сохранил первое место на Западе

«Йокерит» победил «Северсталь в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Джокеры» взяли верх в овертайме со счетом 3:4.

«Йокерит» набрал 54 очка и сохранил первое место в Западной конференции. «Северсталь» потерпела второе поражение в последних трех матчах: команда занимает пятую строчку на Западе (51 очко).