«Йокерит» в овертайме победил «Северсталь» и сохранил первое место на Западе
21:35
«Йокерит» победил «Северсталь в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Джокеры» взяли верх в овертайме со счетом 3:4.
«Йокерит» набрал 54 очка и сохранил первое место в Западной конференции. «Северсталь» потерпела второе поражение в последних трех матчах: команда занимает пятую строчку на Западе (51 очко).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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