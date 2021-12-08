Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Йокерит» в овертайме победил «Северсталь» и сохранил первое место на Западе

21:35
Теги:

«Йокерит» победил «Северсталь в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Джокеры» взяли верх в овертайме со счетом 3:4.

«Йокерит» набрал 54 очка и сохранил первое место в Западной конференции. «Северсталь» потерпела второе поражение в последних трех матчах: команда занимает пятую строчку на Западе (51 очко).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
ЦСКА делает революцию в хоккее — снимает вратаря в овертайме и побеждает. Этот рисковый трюк придумал не Федоров
В «Сколково» успешно прошло испытание аэротакси
0