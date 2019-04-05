Квартальнов покинет "Локомотив", кандидат на его место – Кари Ялонен

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" не планирует продлевать контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Напомним, что 53-летний специалист возглавил ярославский клуб в октябре 2017 года, сменив Алексея Кудашова. Квартальнов дважды выводил "Локомотив" во второй раунд плей-офф, где оба раза его команда уступала СКА.

По нашим данным, кандидатом на место российского тренера в "Локомотиве" является финн Кари Ялонен. Он на протяжении трех последних сезонов работает с швейцарским "Берном". В 2017 году Ялонен выиграл плей-офф в местной лиге, сейчас "Берн" уступает в полуфинале "Билю" со счетом 2-3 в серии до четырех побед. В КХЛ Ялонен работал с "Торпедо" (2011-13) и пражским "Левом" (2013-14). С клубом из Чехии финский тренер дошел до финала Кубка Гагарина.

Отметим, что при любом варианте развития событий Квартальнов вряд ли останется без работы. К его кандидатуре проявляют интерес как минимум два клуба КХЛ из числа участников текущего плей-офф.