«Куньлунь» вырвал победу у «Амура»

«Куньлунь» одолел «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ. Китайский клуб пропустил первым, но затем забросил четыре шайбы подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Г. Зогорна — 10 (Рассказов, Корягин), 9:11 — 0:1. Шинкарук — 3 (бол., Йип, Мерфи), 14:37 — 1:1. Брюле — 6 (бол., Шинкарук, Йип), 30:59 — 2:1. Мэги — 1 (Шустр), 35:53 — 3:1. Челиос — 2 (Шинкарук, Йип), 40:43 — 4:1. Турбин — 3 (бол.), 59:01 — 4:2.

Вратари: Грубец — Аликин (58:32 — 59:01, 59:23).

Штраф: 38 — 4.

Броски: 18 (7+7+4) — 45 (10+18+17).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

21 января. Пекин. «Шоуган Арена».