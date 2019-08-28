«Куньлунь» подписал двусторонние контракты сразу с пятью игроками

«Куньлунь» заключил двусторонние соглашения сразу с пятью игроками, сообщила пресс-служба КХЛ в Twitter.

Клуб подписал годичные контракты с нападающими Эваном Джаспером, Райли Шином, Габриэлем Дежарденом, а также защитниками Робертом Ши и Станиславом Заборниковым.

28-летний Заборников в прошлом сезоне выступал за «Торпедо» из Усть-Каменогорска в ВХЛ, набрав 4 (1+3) очка в 14 играх.

Двусторонние контракты на один сезон с @KRSchina заключили нападающие Эван Джаспер, Райли Шин, Габриэль Дежарден, защитники Роберт Ши и Станислав Заборников #KHLTransfers — KHL Media Team (@khlmediateam) August 28, 2019

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