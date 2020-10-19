«Куньлунь» обыграл «Торпедо»
21:20
«Куньлунь» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Шинкарук — 2, 31:25 — 1:0. Николишин — 4 (Мерфи), 35:36 — 2:0. Торопченко — 1 (Уэрек), 40:16 — 3:0. Ильин — 2 (Уайдмэн), 41:47 — 3:1.
Вратари: Шикин — Мельничук (58:28).
Штраф: 6 — 0.
Броски: 34 (12+14+8) — 38 (14+12+12).
Судьи: Васильев, Оленин.
19 октября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи». 639 зрителей.
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