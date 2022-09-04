Кугрышев — о победе над «Сибирью»: «Нужно поскорее забыть эту игру и готовиться к следующей»
Нападающий «Спартака» Дмитрий Кугрышев прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 32-летний форвард стал автором единственной шайбы.
— Тяжелая игра была. Сейчас такое время, когда и команды, и хоккеисты в поиске сочетаний, — подчеркнул Кугрышев. — Самое важное сейчас — два очка. Нужно поскорее забыть эту встречу и готовиться к следующей, потому что много матчей через день, еще играть и играть.
— Можно ли сказать, что «Сибирь» — одна из самых закрытых команд по игре?
— Против «Сибири» сколько играли, всегда матчи получаются вязкие, тяжелые, потому что команда играет в таком стиле. Против них очень тяжело играть.
— Вам, как хоккеисту, интереснее играть с таким соперником, как «Сибирь» или с открытой командой?
— Наверное, выбор каждого тренера в разных командах. Понятно, что тяжелее играть с командами, которые играют в вязкий, закрытый хоккей. Но иногда и против команд с открытым стилем игры непросто. Здесь нет какой-то середины или предпочтений.
— Миронов обращает внимание на удаления. Вы со своей стороны привыкли к новым правилам?
— Наверное, это больше относится к каким-то зацепам. В принципе, погоды никакой не делают эти правила, как они были, так и остались. Просто сейчас идет акцент на уменьшение зацепов, задержек, в каких-то моментах это облегчает работу нападающим, но усложняет защитникам. Опять же, не могу сказать, что сильно легче.
— Перед сезоном руководство поставило задачу — выиграть Кубок Гагарина. Не кажется ли это странным?
— Все ставят перед собой максимальные задачи. А какую задачу ставить? Все хотят выиграть. Главное, идти от матча к матчу, выкладываться и работать.
— 68 матчей — тяжело?
— Это как для нас, так и для вас, мало кто играл. Только ребята, кто был в Северной Америке играли столько матчей. Будем готовиться, играть, будет интересно.
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