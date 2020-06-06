Кудашов подвел итоги работы со сборной России и СКА

Покинувший пост главного тренера сборной России и СКА Алексей Кудашов подвел итоги работы с национальной командой и клубом из Санкт-Петербурга.

— Преобладающее чувство — это чувство недосказанности, — цитирует Кудашова РИА «Новости». — И небольшой неудовлетворенности, в первую очередь из-за того, что пандемия коронавируса не позволила доиграть сезон. Очень жаль, потому что и СКА набрал хороший ход, и в сборной мы просмотрели большое количество кандидатов, были готовы к выбору игроков на чемпионат мира. Нет никакого результата, и эта недосказанность расстраивает, не стану скрывать.

— Как все-таки принималось это решение?

— Знаете, о причинах уже много было сказано. В марте, когда было последнее собрание в СКА, мне предложили остаться главным тренером в клубе и сборной. Обдумав все, я принял решение не продлевать контракт. Здесь был целый ряд причин, но ворошить не хочется эту тему.

— Не пожалели, что весной 2018 года пошли в сборную и СКА?

— Ни в коем случае. Мое единственное разочарование — в том, что мы не доиграли сезон, потому что СКА хотел выиграть Кубок Гагарина, и мы были готовы бороться за него, хорошо играли.

— Вас беспокоили результаты на Евротуре?

— Там мы просмотрели большое количество ребят, которым был необходим международный опыт для дальнейшего роста. Это было ключевым.

— Считаете ли, что у вас что-то не получилось?

— Безусловно. Если брать клуб, то мы скомканно начали сезон, первую половину не очень ровно прошли. Летом команда получила серьезную нагрузку, у нас шла ротация, потребовалось время, чтобы все устаканилось. Но к концу сезона мы выдали продолжительную серию побед. Даже две их было, насколько помню.

— Совмещение — это правильно? Насколько это тяжело?

— Система работы в федерации отлажена, работает большой штаб, так что нет ничего сложного в переходе из клуба в сборную и назад. Так ты держишь руку на пульсе, ты постоянно в тонусе, в этом нет большой сложности.

— Ваши дальнейшие творческие планы? Открыты для предложений, что называется?

— Можно сказать и так. Через месяц уже начинается новый сезон, начинается предсезонка. Я буду внимательно следить за ситуацией, готовиться к следующей команде, готовиться к новым вызовам.

— После сборной и СКА для вас еще остались вызовы?

— Любая команда — это новый этап, это новые задачи. Придется все начинать с нуля.