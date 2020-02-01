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Крэйг Вудкрофт: «Нам не тяжело находить мотивацию»

18:18
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3).

— Команды сыграли быстро, мощно, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут, были готовы к этому и смогли сдержать напор соперника и трибун. Во втором периоде «Сибирь» смогла сломить наше сопротивление. Мы в начале его потерялись, соперник реализовал свои моменты. В конце периода мы хорошо оборонялись, сыграли неплохо. Больше всего понравился третий период, провели его с желанием. К сожалению, не смогли добыть очки, играли неплохо. В целом, я доволен как себя показала наша команда.

Насколько тяжело играть, не имея турнирных задач? Нам не тяжело находить мотивацию. Мы хотим достойно представлять нашу команду, наш клуб и нашу страну в оставшейся части сезона. Перед игрой мы постоянно заряжаемся только на победу. Мы готовы выходить, мы готовы отдавать всего себя на льду. У нас всем в команде есть, что доказывать. Мы договорились с ребятами, что каждый оставшийся матч будем играть друг за друга, единым целом. Если ты играешь в КХЛ, и ты не заряжен на каждый матч бороться, сражаться и выкладываться на льду, то ты не должен здесь играть.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/02/01/465616.html

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