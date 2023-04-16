Кожевников считает заслуженным назначение Ротенберга главным тренером сборной «России 25»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной «России 25».
«Ротенберг уже доказал, что он хороший тренер. Нормально отношусь к такому назначению. Человек заслужил, все нормально. Он до этого работал в сборной России, пусть и не в качестве главного тренера. Зато он там все знает, знаком со всеми молодыми ребятами. Ожидать его в основной сборной России? Кто знает, там есть тренерский совет, который все решает. Надо смотреть, что будет дальше», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.
1 мая сборная отправится в турне, в ходе которого посетит Челябинск, Астану, Красноярск, Тулу и Минск. Подготовка к нему стартует 23 апреля в Новогорске.
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|О
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|СКА
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|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
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|27
|41
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|68
|28
|40
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|И
|В
|П
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|1
|Ак Барс
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|91
|2
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|3
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|68
|39
|29
|86
|4
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|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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