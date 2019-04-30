Нападающий Кирилл Петров вернется в "Ак Барс", утверждает "Бизнес Online". В прошедшем сезоне он играл за "Авангард", в составе которого дошел до финала Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате он провел 57 матчей и набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности -7. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 11 матчах.

Петров – воспитанник казанского хоккея. Он дебютировал в главной команде в 16 лет, а в 2010 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Петров выступал за казанский клуб до 2015 года, пока не уехал в "Айлендерс". Когда игрок вернулся в Россию, "Ак Барс" обменял права на него в ЦСКА.

За последние пять лет Петров играл в четырех финалах Кубка Гагарина в составе трех разных клубов. В сезоне 2014/15 он в составе "Ак Барса" проиграл СКА (1-4). В сезоне 2016/17 проиграл за ЦСКА "Магнитке" (3-4), а год спустя "Ак Барсу" (1-4). В этом сезоне "Авангард", за который играл Петров, в финале уступил ЦСКА (0-4).

Всего в КХЛ 29-летний форвард провел 432 матча и набрал 204 (95+109) очков при показателе полезности +56.