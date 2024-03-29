КХЛ ввела изменения в потолке зарплат на сезон-2023/24
В четверг, 28 марта, состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором были введены изменения в потолке зарплат на сезон-2023/24.
Как сообщается на сайте КХЛ, Совет ограничил количество зарегистрированных лигой контрактов клуба всех видов (не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трехсторонних) с хоккеистами, которое должно соблюдаться в любой момент времени.
Также лига может отказать в регистрации односторонних контрактов в период с 1 июня (для 2024 года — с 1 мая) до даты окончания процедуры заявки команды клуба для участия в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, если доходы по ним превышают «Потолок заработных плат» игроков клуба.
Кроме этого, Совет директоров КХЛ утвердил следующие изменения: учитывать в «Потолке заработных плат» хоккеистов клуба сниженные суммы доходов по не более чем трем «переподписанным» контрактам; установлен лимит на регистрацию не более трех контрактов «нового» клуба с хоккеистами, которые за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля текущего года имели действующий контракт с одним и тем же «старым» клубом.
Введены критерии для командных премий за занятие 1-4 мест по итогам сезона, при соблюдении которых они не включаются в потолок в «Потолок заработных плат»: получателями командных премий являются не менее 60 % игроков основной команды, принимавших участие в матчах плей-офф; размеры максимальной и минимальной командных премий игроков, принимавших участие в матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ, должны отличаться не более чем в четыре раза.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|3 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|30.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|30.03
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -