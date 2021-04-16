КХЛ определила лучших хоккеистов по итогам финалов конференций

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон стал лучшим вратарем по итогам финальных серий конференций КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В серии со СКА Юханссон провел три игры на ноль. Команда голкипера победила со счетом 4-2 в серии.

Лучшим защитником стал также игрок «армейцев» Мэт Робинсон. В его активе 4 (1 гол +3 передачи) очка в шести матчах. Серию спортсмен завершил со средним показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Дмитрий Воронков из казанского «Ак Барса», среди новичков лучшим стал Клим Костин из «Авангарда». Он набрал 5 (3+2) очков в семи матчах. Общий показатель полезности форварда составил «+4».