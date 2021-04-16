«Сибирь» объявила об уходе всего тренерского штаба
10:51
Хоккейный клуб «Сибирь» расстался со всем тренерским штабом, сообщает пресс-служба команды.
Клуб покинули ассистент главного тренера Олег Ореховский, тренер по развитию игроков Алексей Кривченков, тренер-аналитик Вячеслав Гусов, тренер вратарей Альберт Ширгазиев и тренер по физической подготовке Алексей Рябков.
«Мы благодарим специалистов за работу с нашей командой и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Напомним, 9 апреля новым главным тренером «Сибири» стал Андрей Мартемьянов. Контракт заключен по схеме «1+1».
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