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«Сибирь» объявила об уходе всего тренерского штаба

10:51
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Хоккейный клуб «Сибирь» расстался со всем тренерским штабом, сообщает пресс-служба команды.

Клуб покинули ассистент главного тренера Олег Ореховский, тренер по развитию игроков Алексей Кривченков, тренер-аналитик Вячеслав Гусов, тренер вратарей Альберт Ширгазиев и тренер по физической подготовке Алексей Рябков.

«Мы благодарим специалистов за работу с нашей командой и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 9 апреля новым главным тренером «Сибири» стал Андрей Мартемьянов. Контракт заключен по схеме «1+1».

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