Картаев подписал новый контракт с «Салаватом» на два года

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт уфимцев.

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до 2022 года.

В прошедшем сезоне Картаев провел 58 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности «-2».