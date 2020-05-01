Картаев подписал новый контракт с «Салаватом» на два года
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт уфимцев.
Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до 2022 года.
В прошедшем сезоне Картаев провел 58 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности «-2».
?Владислав Картаев подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым» ? Владислав Картаев подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение нашего клуба с нападающим рассчитано на сезоны 2020/21 и 2021/22. ? В прошедшем сезоне Картаев провёл 58 матчей, набрал 9 (7+2) очков и заработал показатель полезности «-2» при 26 штрафных минутах. ? ?СПРАВКА Картаев Владислав Дмитриевич Родился 10.02.1992 в г. Челябинск Рост — 188, вес — 82. Хват — правый. ? ?Игровая карьера: «Салават Юлаев-2» (2008/09), «Толпар» (2009-2011), «Салават Юлаев» (2010/11, 2019 — н.в.), «Локо» (2011/12), «Локомотив» (2011-2013, 2014-2019), «Дизель» (2013), «Металлург» Нк (2013/14). ? ?Достижения: бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2009/10, 2010/11), бронзовый призёр чемпионатов России и КХЛ (2013/14, 2016/17). ? ?Статистика в КХЛ: 411 матчей, 94 (39+55) набранных очка, показатель полезности «+5», 175 штрафных минут.