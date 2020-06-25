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Карнаухов продлил контракт с ЦСКА на три года

25 июня 2020, 14:32
Павел Карнаухов. Фото ХК ЦСКА.
Павел Карнаухов. Фото ХК ЦСКА.
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Защитник Павел Карнаухов продолжит выступать за ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Его контракт продлен на три года.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист набрал 9 (4+5) очков в 53 матчах. В единственном раунде плей-офф Павел отметился заброшенной шайбой.

Ранее 23-летний защитник помог армейцам завоевать Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/pavel_karnaukhov_prodlil_kontrakt_s_tsska/

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