Карнаухов продлил контракт с ЦСКА на три года

Защитник Павел Карнаухов продолжит выступать за ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Его контракт продлен на три года.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист набрал 9 (4+5) очков в 53 матчах. В единственном раунде плей-офф Павел отметился заброшенной шайбой.

Ранее 23-летний защитник помог армейцам завоевать Кубок Гагарина.