Каменский верит, что Сорокин способен добиться успехов в НХЛ

Вице-президент по развитию КХЛ, президент Федерация хоккея Московской области Валерий Каменский считает, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин способен добиться новых успехов. В 2014 году в третьем раунде драфта под общим 78-м номером россиянина выбрал «Айлендерс».

— Илья в очередной раз доказал свой высокий класс в этом сезоне, не уронив планку прошлого чемпионата, когда выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф, — цитируют «Известия» Каменского. — Благодаря своему таланту и отношению к делу Сорокин продолжает прогрессировать. При этом он уже давно не считается молодым игроком — спортсмен накопил такой опыт, который позволяет ему из сезона в сезон демонстрировать высокий уровень игры. Я не знаю, уедет ли Илья в НХЛ в этом году — давайте не торопить события. Но уверен, что и здесь, в России, и там, за океаном, он способен добиться новых успехов и быть одним из лидеров своей команды