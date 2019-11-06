«Качаем губы, дешево, быстро!» Кравцов пошутил о травме

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился новым фото в сториз Instagram. Он получил повреждение и разбил губу.

— Качаем губы, дешево, быстро! — пошутил нападающий «Трактора».

Кравцов в конце октября вернулся из Северной Америки. В НХЛ он был задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером. В этом сезоне нападающий не смог закрепиться в НХЛ. Проведя несколько матчей в фарм-клубе, Кравцов воспользовался опцией в контракте, которая позволяла ему вернуться в КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков