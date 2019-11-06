«Качаем губы, дешево, быстро!» Кравцов пошутил о травме
16:41
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился новым фото в сториз Instagram. Он получил повреждение и разбил губу.
— Качаем губы, дешево, быстро! — пошутил нападающий «Трактора».
Кравцов в конце октября вернулся из Северной Америки. В НХЛ он был задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером. В этом сезоне нападающий не смог закрепиться в НХЛ. Проведя несколько матчей в фарм-клубе, Кравцов воспользовался опцией в контракте, которая позволяла ему вернуться в КХЛ.
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