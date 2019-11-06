КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Качаем губы, дешево, быстро!» Кравцов пошутил о травме

16:41
Виталий Кравцов получил травму. Фото Instagram хоккеиста.
Виталий Кравцов получил травму. Фото Instagram хоккеиста.
Теги:

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов поделился новым фото в сториз Instagram. Он получил повреждение и разбил губу.

— Качаем губы, дешево, быстро! — пошутил нападающий «Трактора».

Кравцов в конце октября вернулся из Северной Америки. В НХЛ он был задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером. В этом сезоне нападающий не смог закрепиться в НХЛ. Проведя несколько матчей в фарм-клубе, Кравцов воспользовался опцией в контракте, которая позволяла ему вернуться в КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир