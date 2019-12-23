«Извините нас за ситуацию». Глава Международной федерации хоккея высказался об ошибке с российским гимном

Президент ИИХФ Рене Фазель принес извинения от лица организаторов матча «Салават» — «Ак Барс» в Давосе в рамках KHL World Games.

Перед игрой был включен старый российский гимн — Патриотическая песня Михаила Глинки. Зрители его освистали, после чего болельщики «Ак Барса» спели актуальный гимн а капелла.

— Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка, — сказал Фазель. (Игорь Еронко)