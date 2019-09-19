Илья Воробьев: «Может быть, я правильные слова подобрал»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча со «Спартаком» (4:3).

— Для нас сегодня очень важно было победить, вышли с очень хорошим настроем, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — Первый период нам удался, но вот большинство-меньшинство надо улучшать. Пустили соперника обратно в игру, но отстояли.

— Своеобразная «болезнь» у нынешнем чемпионате у «Металлурга» — первые периоды. А вот за счет чего мы увидели сегодня совершенно другую игру?

— Самоотдача, настрой. Ребята хотели. Может быть, я правильные слова подобрал. Ребята молодцы, вышли «от ножа», очень хорошо сыграли первые период.

— Но вот второй смотрелся на контрасте. Проиграли и по броскам, и территориально где-то уступали. С чем это связано?

— Мне понятно, с чем это связано, но в прессу не буду об этом рассказывать. Все началось с не самого удачного большинства. А хоккей — игра инициатив. Так вот мы инициативу отдали, потом пропустили гол в меньшинстве. Над этим, как и над многим другим, надо работать.

— Николая Кулемина сегодня не было в составе. С чем это связано?

— Да не только Николая Кулемина сегодня не было. Николай всегда у нас попадает в состав.

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