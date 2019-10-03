Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Магнитогорска прервала серию из четырех поражений, но осталась на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

— Первый период нам действительно удался, — цитирует официальный сайт клуба Воробьева. — Во втором периоде совершили несколько неправильных смен, переиграли свои отрезки. Сегодня был матч команд, которым очень нужны очки, поэтому по накалу игра получилась очень напряженной. Молодцы, что выиграли. Радует то, что сработало большинство. Бились, кусались, блокировали броски — это очень хорошо.

— «Металлург» сегодня дважды реализовал большинство. Довольны, что сработал этот компонент игры?

— Естественно, что сегодня этим мы довольны. Большинство долго не получалось, но сегодня сработало, это здорово. Ребята молодцы!

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