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Илья Каблуков: «Нужно больше бросать, и будет больше голов»

11:57
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Нападающий СКА Илья Каблуков после поражения от «Авангарда» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает официальный сайт армейцев.

— Чего не хватило для победы? Не до конца настроились на второй период, у нас они пока проблемные, — цитирует Каблукова пресс-служба СКА. — Не можем найти ту игру, которая нужна, не до конца выполняем задачи, которые нам ставят во втором периоде.

У «Авангарда» хорошая команда, хорошо построена оборона. Плюс мы искали последний пас и не завершали. Нужно больше бросать, и будет больше голов.

«Авангард» показал нам, что нужно играть все 60 минут, не расслабляться. В плей-офф цена ошибки может иногда привести к вылету. Нужно играть весь матч, выигрывать — и все будет хорошо.

«Авангард» переиграл СКА и одержал третью победу подряд

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/il-ia-kablukov-nuzhno-bol-shie-brosat-i-budiet-bol-shie-gholov/

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