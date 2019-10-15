«Авангард» переиграл СКА и одержал третью победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал СКА. Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2.

«Авангард» набрал 25 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции. Команда из Санкт-Петербурга осталась с 24 баллами.

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«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Войнов — 7 (Бек, Клинкхаммер), 2:02 — 1:0. Барабанов — 2 (Бурдасов, Кемппайнен), 4:05 — 1:1. Лехтеря — 10 (бол., Рундблад), 8:02 — 1:2. Семенов — 4 (мен., Потапов), 28:37 — 2:2. Дедунов — 4, 40:20 — 3:2.

Вратари: Бобков — Хелльберг (58:40).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (7+12+9) — 17 (8+4+5).

Судьи: Кулаков, Морозов.

15 октября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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