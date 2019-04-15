Игорь Никитин: "Нет удалений? Удивительное рядом"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на пресс-конференции подвел итоги второго матча финала Кубка Гагарина с "Авангардом" (3:0). Напомним, что армейцы ведут в серии 2-0, следующий матч пройдет 17 апреля в Балашихе.
– Тяжелая игра, – заявил Никитин. – Дотерпели и смогли реализовать шансы.
– Что с Калининым?
– Сейчас у него обследование. Он самоотверженно бросился под шайбу.
– Почему не было удалений?
– Удивительное рядом.
– Почему Шалунов уже не первый матч чаще предпочитает передачу броску?
– Это не нацеленность на передачу, просто у него хороший момент был.
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