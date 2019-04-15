Игорь Никитин: "Нет удалений? Удивительное рядом"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на пресс-конференции подвел итоги второго матча финала Кубка Гагарина с "Авангардом" (3:0). Напомним, что армейцы ведут в серии 2-0, следующий матч пройдет 17 апреля в Балашихе.

– Тяжелая игра, – заявил Никитин. – Дотерпели и смогли реализовать шансы.

– Что с Калининым?

– Сейчас у него обследование. Он самоотверженно бросился под шайбу.

– Почему не было удалений?

– Удивительное рядом.

– Почему Шалунов уже не первый матч чаще предпочитает передачу броску?

– Это не нацеленность на передачу, просто у него хороший момент был.