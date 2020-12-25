Игорь Есмантович: «Мы предложили новые контракты Окулову и Мамину»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с контрактами хоккеистов, которые истекают по окончании этого сезона.
— В следующем сезоне состав сильно поменяется?
— Надеюсь, что нет. Но решение этого вопроса зависит и от самих ребят. Мы предложили новые контракты Окулову, Мамину. Подпишут или уедут? Это ключевые ребята для нас. От них можно отталкиваться, строя селекционную работу. Она и так планомерно идет. Подписаны контракты с Андроновым, Телегиным, Светлаковым, Карнауховым. А если уедут Окулов, Мамин и Шалунов, что нам делать?
— Сергеев останется?
— У него заканчивается контракт. Будем делать ему предложение.
(Алексей Шевченко, Михаил Зислис)
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