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Игорь Есмантович: «Мы предложили новые контракты Окулову и Мамину»

25 апреля 2019 года. Игорь Есмантович с Кубком Гагарина в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля 2019 года. Игорь Есмантович с Кубком Гагарина в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с контрактами хоккеистов, которые истекают по окончании этого сезона.

— В следующем сезоне состав сильно поменяется?

— Надеюсь, что нет. Но решение этого вопроса зависит и от самих ребят. Мы предложили новые контракты Окулову, Мамину. Подпишут или уедут? Это ключевые ребята для нас. От них можно отталкиваться, строя селекционную работу. Она и так планомерно идет. Подписаны контракты с Андроновым, Телегиным, Светлаковым, Карнауховым. А если уедут Окулов, Мамин и Шалунов, что нам делать?

— Сергеев останется?

— У него заканчивается контракт. Будем делать ему предложение.

(Алексей Шевченко, Михаил Зислис)

Полностью интервью с Игорем Есмантовичем читайте — здесь

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