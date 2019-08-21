Хоккей в Африке. Представители «Авангарда» сыграют в Кении с местной командой

Сотрудники «Авангарда», а также известный в прошлом хоккеист Кирилл Сафронов сыграют в Кении с местной командой, сообщает омский клуб в Twitter.

— Cотрудники клуба везут любовь к «Авангарду» во все уголки мира! — написал клуб. — Наши представители сыграют в Кении с местной командой.За нас выступит экс-игрок КХЛ и НХЛ. Кирилл Сафронов. Хоккей в Африке? Почему бы и да!

Матч состоится в один из дней в период с 22 по 24 августа.