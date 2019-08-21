Хоккей в Африке. Представители «Авангарда» сыграют в Кении с местной командой
Сотрудники «Авангарда», а также известный в прошлом хоккеист Кирилл Сафронов сыграют в Кении с местной командой, сообщает омский клуб в Twitter.
— Cотрудники клуба везут любовь к «Авангарду» во все уголки мира! — написал клуб. — Наши представители сыграют в Кении с местной командой.За нас выступит экс-игрок КХЛ и НХЛ. Кирилл Сафронов. Хоккей в Африке? Почему бы и да!
Матч состоится в один из дней в период с 22 по 24 августа.
Пока команда готовится к сезону, а мы — к презентации, сотрудники клуба везут любовь к «Авангарду» во все уголки мира! Наши представители сыграют в Кении с местной командой @ken_icehockey. За нас выступит экс-игрок @khl и @NHL Кирилл Сафронов. Хоккей в Африке? ? Почему бы и да! pic.twitter.com/01k8iWIsn1— ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 20, 2019