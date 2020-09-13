Хет-трик Аалтонена принес СКА победу над «Нефтехимиком»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:2.

Хет-трик в составе армейцев оформил Миро Аалтонен.

Петербуржцы с 9 очками занимают первое место в Западной конференции, нефтекамцы с двумя очками — на 10-й строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Бурдасов — 5 (Ткачев, Аалтонен), 6:35 — 1:0. Осипов — 1 (бол., Шиксатдаров, Шарифьянов), 28:05 — 1:1. Порядин — 1 (Кучерявенко, Граборенко), 35:03 — 1:2. Аалтонен — 1 (бол., Вей), 36:23 — 2:2. Аалтонен — 2 (бол., Токранов, Ожиганов), 38:35 — 3:2. Ткачев — 1, 48:36 — 4:2. Аалтонен — 3 (Кузьменко, Бурдасов), 49:25 — 5:2.

Вратари: Самонов — Иванников.

Штраф: 12 — 33.

Броски: 45 (14+17+14) — 20 (7+5+8).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

13 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6691 зритель.