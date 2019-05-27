15:59 | Хоккей — КХЛ

Харри Сятери стал игроком "Сибири"

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Вратарь Харри Сятери подписал однолетний контракт с "Сибирью", информирует официальный сайт клуба.

29-летний финнский голкипер выступал в прошедшем сезоне за клуб АХЛ "Гранд-Рапидс", где провел 40 матчей в регулярном сезоне – процент отраженных бросков 89,9; 5 матчей в плей-офф с 91,1 процентом отраженных бросков.

Является участником двух чемпионатов мира в составе сборной Финляндии (2017 и 2018), за время которых провел 11 матчей. В составе национальной команды Сятери также сыграл 22 матча на Евротуре. 

 

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Дополнительная информация

https://hcsibir.ru/ru/news/4968

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