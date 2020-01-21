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Грецкий угостил Гудачека белорусскими драниками

15:52
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Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий угостил вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека драниками, сообщил официальный Twitter белорусского клуба.

— В Москве Грецкому угостить Гудачека настоящими драниками не удалось, но он исправился в Минске при первой же встрече с Юлиусом, — говорится в сообщении.

Ранее Грецкий угостил Гудачека драниками на Матче звезд, однако, как сказал форвард, это были московские драники с сыром, а не белорусские.

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