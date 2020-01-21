Грецкий угостил Гудачека белорусскими драниками
15:52
Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий угостил вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека драниками, сообщил официальный Twitter белорусского клуба.
— В Москве Грецкому угостить Гудачека настоящими драниками не удалось, но он исправился в Минске при первой же встрече с Юлиусом, — говорится в сообщении.
Ранее Грецкий угостил Гудачека драниками на Матче звезд, однако, как сказал форвард, это были московские драники с сыром, а не белорусские.
В Москве Грецкому угостить Гудачека настоящими драниками не удалось, но он исправился в Минске при первой же встрече с Юлиусом ?— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) January 21, 2020
Лайк Славе за гостеприимность и порядочность ? pic.twitter.com/mISqh00utZ
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