Грабовский рассказал, как на минском «Динамо» скажется потеря Шаранговича

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал, как на команде скажется потеря нападающего Егора Шаранговича, который отправится в тренировочный лагерь «Нью-Джерси».

— Для нашего ростера это потеря. Когда уходит центральный нападающий — это всегда сложно, недостает ключевого игрока, — цитирует Грабовского сайт «зубров». — Понятно, что мы знали о таком возможном развитии событий. Но главное, что Егор отдавал все силы и умения для команды, мы старались дать все, что могли. Получилось, что мы помогли друг другу.

— Кто будет капитаном?

— Пока вопрос остается открытым.