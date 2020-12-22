Грабовский рассказал, как на минском «Динамо» скажется потеря Шаранговича
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал, как на команде скажется потеря нападающего Егора Шаранговича, который отправится в тренировочный лагерь «Нью-Джерси».
— Для нашего ростера это потеря. Когда уходит центральный нападающий — это всегда сложно, недостает ключевого игрока, — цитирует Грабовского сайт «зубров». — Понятно, что мы знали о таком возможном развитии событий. Но главное, что Егор отдавал все силы и умения для команды, мы старались дать все, что могли. Получилось, что мы помогли друг другу.
— Кто будет капитаном?
— Пока вопрос остается открытым.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/intervyu/mikhail-grabovskiy-ukhod-sharangovicha-eto-poterya-no-glavnoe-chto-komanda-i-egor-drug-drugu-pomogli/
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