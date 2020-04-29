Грабовский мог возобновить карьеру по ходу сезона

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский признался, что перед стартом прошедшего сезона рассматривал возможность возобновления карьеры.

— Ко всему новому нужно привыкнуть, пусть за игровую карьеру немало присмотрелся к работе тренеров и подготовке ими хоккеистов по обе стороны океана. Только прежде — с внутренней стороны борта, теперь нужно адаптироваться в другой роли — с внешней. Часто вспоминал слова Глена Хэнлона, которые он сказал в одном из интервью: чтобы стать хорошим тренером, нужно забыть, что когда-то был игроком, — цитирует Грабовского «Прессбол».

— А это, говорят, для начинающего коуча непросто.

— Именно. Плюс есть еще один усложняющий фактор: все-таки большую часть взрослой карьеры провел за океаном, привык к НХЛовской системе координат. А она во многом отлична от нашей, начиная с менталитета.

— В плане «забыть, что был игроком» Хэнлон однажды рассказал мне забавную историю: когда он понял, что игровая карьера завершена, в родном Ванкувере символически выбросил коньки в океан. У тебя не было подобного перфоманса?

— Как-то не случилось. Кстати, нужно задуматься. Но Глену, наверное, было проще, момент завершения карьеры игрока был более или менее определенным. Я же с весны 2016-го до января надеялся вернуться на лед в качестве хоккеиста.

— Января какого года?

— Да нынешнего! Надеялся до последнего и очень этого хотел. Но в итоге пришел к выводу, что все-таки не судьба. В частности, и прислушавшись к своим ощущениям при выступлении в президентской команде.

— Тяжко даже на уровне любителей?

— В играх — нет, а вот после них возникают вопросы. Особенно когда сразу за ними — выезд с «Динамо». Понял, что нагрузки с перелетами переношу уже не так легко, как прежде, заметно дольше восстанавливаюсь. В январе осознал: все, пора забывать об игровой карьере. И задумываться над ритуалом реинкарнации — в тренерском качестве.

— В осеннем интервью Сергей Костицын упомянул о твоих словах в его адрес: мол, восстанавливайся быстрее, еще сыграем вместе в «Динамо». Выходит, это была не шутка?

— На тот момент — нисколько: осенью я всерьез рассматривал такой вариант. Но к весне, видишь, поостыл. Да и Серегино восстановление затянулось: он же зимой делал повторную операцию на спине. Так что я твердо решил вживаться в тренерскую роль.

— Прошлым летом ты высказал любопытную мысль: «Если бы главным в «Динамо» был не Вудкрофт, возможно, и я не стал бы тренером «Динамо». Откуда такая привязанность к Крэйгу, под началом которого вроде и работать не доводилось?

— Как игроку — не доводилось, но общались мы уже довольно давно. Как-то вместе проводили кэмп для детей, немало контактировали в период его предыдущей работы в Минске, давно знаком с его братьями. Не первый год в курсе, что Крэйг — стопроцентный профи, полностью отдающий себя хоккею. С таким приятно работать.