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Главный тренер «Сочи» прокомментировал разгром от «Йокерита»

20:17
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Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский признал закономерность поражения команды от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:5).

— Очень хороший соперник, который вышел на свою оптимальную форму, играет очень уверенно, — приводит слова тренера сайт «Сочи». — Тяжело играть против такой команды, за счет терпения смогли что-то противопоставить ей два периода, почти два периода у нас это получалось, но концовку второго периода провалили. И, к сожалению, проиграли матч.

— Что нужно сделать, чтобы заработать очки в выездной серии?

— Нужно в каждом матче сражаться, за каждую шайбу, за каждый клочок поля.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B-Sochi-Jokerit-press-konferencija-10439

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