Главный тренер «Сочи» прокомментировал разгром от «Йокерита»
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский признал закономерность поражения команды от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:5).
— Очень хороший соперник, который вышел на свою оптимальную форму, играет очень уверенно, — приводит слова тренера сайт «Сочи». — Тяжело играть против такой команды, за счет терпения смогли что-то противопоставить ей два периода, почти два периода у нас это получалось, но концовку второго периода провалили. И, к сожалению, проиграли матч.
— Что нужно сделать, чтобы заработать очки в выездной серии?
— Нужно в каждом матче сражаться, за каждую шайбу, за каждый клочок поля.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8B-Sochi-Jokerit-press-konferencija-10439
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю