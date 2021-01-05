Главный тренер «Сочи» прокомментировал разгром от «Йокерита»

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский признал закономерность поражения команды от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:5).

— Очень хороший соперник, который вышел на свою оптимальную форму, играет очень уверенно, — приводит слова тренера сайт «Сочи». — Тяжело играть против такой команды, за счет терпения смогли что-то противопоставить ей два периода, почти два периода у нас это получалось, но концовку второго периода провалили. И, к сожалению, проиграли матч.

— Что нужно сделать, чтобы заработать очки в выездной серии?

— Нужно в каждом матче сражаться, за каждую шайбу, за каждый клочок поля.