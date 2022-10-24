Кудашов: «C хорошей самоотдачей и с коллективом и завоевали победу»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:0).
— Упорная игра, наверное, соответственно и счет такой. Поблагодарили ребят за то, что наши путь к победе. Не все получалось в сегодняшней игре, но действовали самоотверженно. C хорошей самоотдачей и с коллективом и завоевали победу.
— Сказалось ли на концовке сегодняшней игры то, что в предыдущем туре минское «Динамо» играло, а вы отдыхали?
— Постоянно возникает этот вопрос. Честного говоря, не знаю. Бывает, что выходишь против команды, которая много играла, и она хорошо выглядит. Тяжело сказать.
— Сегодня в матче было мало удалений, чувствовалось давление за результат?
— Не из-за этого. Мы, да и любой тренер, можем сказать, что разговариваем с игроками, чтобы они контролировали себя, контролировали клюшку и вели себя дисциплинированно. Когда команда хочет выиграть, учитывая, что мы до этого проигрывали, то стараются играть дисциплинированно.
— Насколько довольны действиями белорусских игроков в вашем составе?
— Нормально. Все нормально играют. У кого-то иногда лучше получается, иногда хуже. Нормальное состояние для команды — не бывает идеальных хоккеистов.
— Насколько довольны действиями вызванного из фарм-клуба Егора Брызгалова?
— Он немного игрового времени получал сегодня. Он практически не работал с нами. Провел всего одну тренировку. Нам было важно, чтобы он вернулся, вошел в команду, почувствовал и посмотрел. Здесь другие скорости, которые отличаются от ВХЛ. Главное — это сигнал всем игрокам системы. Как только игрок проявляет себя — он имеет шанс играть в основной команде.
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