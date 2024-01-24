Мартемьянов — о поражении от «Салавата» в серии буллитов: «Везет сильнейшим»
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 Б).
«Везет сильнейшим. Очень упорные игры с «Салаватом», — приводит слова Мартемьянова сайт «Амура». — Благодарен команде за большое количество блокированных бросков. Хромает, конечно, реализация моментов. Могли счет сделать более комфортным для нас, но соперник — мастеровитые ребята, реализовали большинство и шли до конца. По игре обе команды выглядели очень прилично. И по организации, и по прессингу, и по прохождению средней зоны. Взяли очко, двигаемся дальше, будем стараться выигрывать».
«Салават Юлаев» (72 очка) после 54 игр занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (53) потерпел седьмое поражение подряд и идет девятым на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|56
|36
|20
|78
|2
|Авангард
|54
|37
|17
|77
|3
|Сал. Юлаев
|54
|34
|20
|72
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|54
|21
|33
|53
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|54
|16
|38
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|54
|35
|19
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|24.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|2 : 3 Б
|24.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 1
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|24.01
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|24.01
|19:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|- : -
|24.01
|19:30
|
СКА – Барыс
|- : -
|24.01
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -
|24.01
|19:30
|
Витязь – Сибирь
|- : -