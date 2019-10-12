Гиртс Анкипанс: «Слишком много потерь на синей линии»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал результат матча с «Авангардом» (1:4).

— В принципе, хорошее начало, хорошая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Авангарда». — Слишком много ошибок во втором периоде, не можем так ошибаться. Слишком много потерь на синей линии, при выходе из зоны перевернули эту игру. В остальном — в желании, особенно при игре в меньшинстве, — очень порадовали сегодня, отношение было хорошим. Мы двигаемся дальше, будем там набирать очки.

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