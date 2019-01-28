Гиртс Анкипанс: "Шансы 50 на 50, что Виделль выйдет на лед в следующем матче"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение одноименной команде из Москвы (2:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы пропустили не самые хорошие голы. Три шайбы пришли к нам со вбрасываний. Будем с этим разбираться и анализировать. Некоторые игроки не выдерживают накал игры. Мы хорошо боролись, отдача была на уровне. Надо собираться. Впереди еще много игр, в которых можно заработать много очков, – сказал Анкипанс.

– Когда выйдет Виделль? И как вы оцениваете календарь? Впереди у вас по две игры с минским "Динамо" и "Слованом".

– Минск и "Слован" – команды нашего уровня, мы с ними можем рассчитывать на хорошее количество очков. По Виделлю скажу так: надеюсь, что он выйдет в следующей игре, шансы на это 50 на 50. Он точно восстановится к игре с "Динамо". (Владислав Уткин)

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