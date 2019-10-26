Гендиректор «Трактора»: «Переход Кравцова в стадии завершения. Он будет играть за свой любимый клуб»

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф в разговоре с «СЭ» поделился подробностями предстоящего возвращения нападающего Виталия Кравцова из «Рейнджерс». Накануне в контракте россиянина начал действовать пункт об аренде в Европу, поскольку форвард начал сезон в АХЛ.

— Переход Кравцова в стадии завершения, — заявил Видгоф. — Сейчас в Америке ночь, и в течение дня все будет подписано, и он будет играть за любимый «Трактор». Все болельщики этого ждут, и мы ждем, и у него есть огромное желание.

— Кравцов — игрок с тонкой душевной организацией. Не опасаетесь того, что они не сработаются с таким жестким специалистом как Петерис Скудра?

— Кравцов просто молодой. Скудра в первую очередь специалист, у него за спиной хорошая энхаэловская и российская школы. Где-то жесткость нужна, а где-то нужно что-то другое. Они разберутся, и найдут общий язык, и у Виталия все получится. Он очень порядочно поступил по отношению к клубу, когда уезжал. Мы с нетерпением ждем нашего игрока, и уверены, что он нас усилит.

— Уверены, что Кравцов готов выступить на лидирующих ролях в «Тракторе»?

— Он бы усилил любую команду.

— Была информация, что больше всех его хотел видеть «Авангард». Вы предлагали «Ястребам» выкупить права на Крацова за 200 миллионов?

— От «Авангарда» предложения были, но мы 100 процентов этому клубу ничего не предлагали. (Евгений Белоусов)