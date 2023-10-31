Форвард «Спартака» Порядин: «Двигаемся вперед с новыми силами»
Нападающий «Спартака» Павел Порядин, отличившийся двумя передачами в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:1), прокомментировал игру против бывшей команды.
Форвард рассказал, кого считает примером в лиге по сыгранным матчам и поделился эмоциями от вызова на матч звезд.
— Какие чувства были перед матчем против бывшей команды?
— Было волнительно, потому что у меня впервые в карьере так сложилось, чтобы выступил против бывшей команды, в которой провел много времени, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Порядина. — Старался подготовиться, сосредоточиться на игре. Что касается игры, то считаю, что показали хороший хоккей.
— Этот матч стал для вас 400-м в КХЛ, также пересекли отметку в 100 передач. Какие ощущения от таких юбилейных цифр?
— Я, если честно, даже не следил за этим. Конечно, приятно, время летит быстро. Буду стараться. Накануне у Ильи Каблукова было 1000 матчей, есть к чему стремиться, такой пример в лиге. Поэтому я думаю все впереди.
— Вас вызвали на матч звезд, этот матч станет уже третьим в вашей карьере. Рады, что поедете вместе с Голдобиным и Морозовым?
— Конечно приятно, с ребятами мы хорошие друзья. Там будет такая пауза, поэтому успеем хорошо отдохнуть, провести дни с ребятами. В целом хорошее мероприятие, особенно в Санкт-Петербурге. Думаю, будет интересно.
— Уже обсуждали с напарниками, как будете играть, может быть, какие-то комбинации уже разыгрываете на тренировках?
— Еще нет, времени еще много, не люблю загадывать. Нужно сейчас готовиться к матчам, а потом решим и придумаем что-нибудь.
— Стали победителем в конкурсе на скорость в прошлогоднем матче, планируете повторить?
— Можно попробовать, конечно, и себе доказать, и рекорд попробовать побить. Все равно будет не так легко, потому что нет такой подготовки, как к играм. Но буду стараться.
— Был выезд на Дальний Восток, как самочувствие? Успели восстановиться?
— Нам дали отдохнуть, провели время с семьей. Впереди новая серия, двигаемся вперед с новыми силами.
— Успеете настроиться к дерби в четверг с ЦСКА?
— Конечно, я думаю после такого матча и настраиваться не надо.
«Спартак» расположился на втором месте в таблице Западной конференции с 36 очками в 25 матчах. «Нефтехимик» в Восточной конференции занимает 9 строчку, набрав после 24 матчей 25 очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|27
|15
|12
|35
|2
|Металлург Мг
|27
|15
|12
|34
|3
|Ак Барс
|24
|16
|8
|34
|4
|Автомобилист
|26
|14
|12
|30
|5
|Сал. Юлаев
|24
|14
|10
|29
|6
|Авангард
|24
|13
|11
|29
|7
|Трактор
|25
|13
|12
|28
|8
|Сибирь
|24
|12
|12
|27
|9
|Нефтехимик
|24
|10
|14
|25
|10
|Амур
|24
|9
|15
|24
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|21
|12
|Адмирал
|22
|6
|16
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|25
|18
|7
|37
|2
|Спартак
|25
|17
|8
|36
|3
|Торпедо
|25
|15
|10
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|24
|12
|12
|25
|7
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|25
|8
|СКА
|23
|12
|11
|24
|9
|Северсталь
|23
|10
|13
|24
|10
|Куньлунь РС
|28
|8
|20
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|1.11
|17:00
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Трактор – Адмирал
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