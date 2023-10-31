Форвард «Спартака» Порядин: «Двигаемся вперед с новыми силами»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин, отличившийся двумя передачами в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:1), прокомментировал игру против бывшей команды.

Форвард рассказал, кого считает примером в лиге по сыгранным матчам и поделился эмоциями от вызова на матч звезд.

— Какие чувства были перед матчем против бывшей команды?

— Было волнительно, потому что у меня впервые в карьере так сложилось, чтобы выступил против бывшей команды, в которой провел много времени, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Порядина. — Старался подготовиться, сосредоточиться на игре. Что касается игры, то считаю, что показали хороший хоккей.

— Этот матч стал для вас 400-м в КХЛ, также пересекли отметку в 100 передач. Какие ощущения от таких юбилейных цифр?

— Я, если честно, даже не следил за этим. Конечно, приятно, время летит быстро. Буду стараться. Накануне у Ильи Каблукова было 1000 матчей, есть к чему стремиться, такой пример в лиге. Поэтому я думаю все впереди.

— Вас вызвали на матч звезд, этот матч станет уже третьим в вашей карьере. Рады, что поедете вместе с Голдобиным и Морозовым?

— Конечно приятно, с ребятами мы хорошие друзья. Там будет такая пауза, поэтому успеем хорошо отдохнуть, провести дни с ребятами. В целом хорошее мероприятие, особенно в Санкт-Петербурге. Думаю, будет интересно.

— Уже обсуждали с напарниками, как будете играть, может быть, какие-то комбинации уже разыгрываете на тренировках?

— Еще нет, времени еще много, не люблю загадывать. Нужно сейчас готовиться к матчам, а потом решим и придумаем что-нибудь.

— Стали победителем в конкурсе на скорость в прошлогоднем матче, планируете повторить?

— Можно попробовать, конечно, и себе доказать, и рекорд попробовать побить. Все равно будет не так легко, потому что нет такой подготовки, как к играм. Но буду стараться.

— Был выезд на Дальний Восток, как самочувствие? Успели восстановиться?

— Нам дали отдохнуть, провели время с семьей. Впереди новая серия, двигаемся вперед с новыми силами.

— Успеете настроиться к дерби в четверг с ЦСКА?

— Конечно, я думаю после такого матча и настраиваться не надо.

«Спартак» расположился на втором месте в таблице Западной конференции с 36 очками в 25 матчах. «Нефтехимик» в Восточной конференции занимает 9 строчку, набрав после 24 матчей 25 очков.