О`Делл продлил контракт с московским «Динамо» до 2026 года

Нападающий московского «Динамо» Эрик О`Делл продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение рассчитано на два сезона — до 2026 года.

33-летний канадец выступает за «Динамо» с 2021 года. В этом сезоне он провел за клуб 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 51 (23+28) очко. В Кубке Гагарина на его счету 10 матчей и 6 (4+2) очков.