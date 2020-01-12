Федор Малыхин: «Знарок умеет использовать сильные стороны хоккеистов»

Нападающий «Спартака» Федор Малыхин рассказал, как проходила его адаптация в московском клубе.

— Как в итоге состоялся ваш переход из «Трактора» в «Спартак»?

— Не хотел бы вдаваться в подробности, но получилось достаточно спонтанно и решилось практически за один день. Очень рад оказаться в таком легендарном клубе как «Спартак». Меня здесь отлично приняли за что спасибо всем ребятам и тренерскому штабу, — приводит слова Малыхина официальный сайт КХЛ.

— Теперь вы работаете под руководством элитного тренера, который выигрывал золото Олимпиады и чемпионата мира. Почувствовали изменения в требованиях?

— С Олегом Валерьевичем мы работали несколько лет назад, когда он только возглавил сборную страны. Для меня никаких новшеств не было, знал его требования. Знарок умеет использовать сильные стороны хоккеистов. Поэтому вообще не ушло времени на адаптацию, я знал, к кому и куда я перехожу. Больше того, я работал в «Автомобилисте» и с Игорем Улановым. Гораздо легче сработаться с тренерским штабом, когда пути с каждым из специалистов уже пересекались.

— Наверное еще обиднее получать травму в тот момент, когда продолжается голевая серия?

— В матче против «Йокерита» боролся с Мозесом. Удалось прижать его к борту, но потом он очень неудачно упал сверху мне на ногу. Серьезных повреждений, к счастью, нет. Но пока испытываю трудности с передвижением, поэтому не поехал с командой на выезд.

— Сначала показалось, что травму вы получили от попадания шайбы после пушечного броска Кутейкина.

— Нет, хотя было больно. Но я довольно быстро отошел и продолжил играть дальше.

— Скоро ждать вашего возвращения на лед?

— Конечно, хочется вернуться, как можно быстрее. Но врачи пока не называли конкретную дату. Нужно посмотреть динамику восстановления.