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Сегодня, 07:15

Спортивный директор «Авангарда»: «Обмен Гераськина в «Магнитку» доказал, что насильно мил не будешь»

Спортивный директор «Авангарда» рассказал, почему клуб обменял Гераськина в «Металлург»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему омичи обменяли нападающего Игоря Гераськина в «Металлург».

— Вы обронили фразу «насильно мил не будешь». Имеете в виду в контексте обмена Игоря Гераськина?

— Да, совершенно верно. Считаю, если хоккеист принимает квалификационное предложение другого клуба, то делает это не насильно, а под своей волей.

До самого обмена Гераськина в «Металлург» меня не отпускала эта ситуация. Мы, безусловно, видели, что Игорь старается и работает. Но, знаете, складывалось ощущение, что человек физически рядом, а душой — нет. Мы видели, что ему самому тяжело. Особенно после того, как он сыграл за «Авангард» более 30 матчей и был максимально недоволен своей статистикой.

Плюс у него имелись вопросы к собственному игровому времени и желание занять позицию центрального нападающего, которую он альтернативно получает в «Магнитке».

Зная его реальные способности и понимая, что хоккейный век не резиновый, приняли решение вернуть его в клуб, который он сам себе выбрал. Считаю, что это правильный шаг. Сейчас мы видим другого Игоря Гераськина — играющего в привычный ему хоккей, улыбающегося и приносящего результат.

Дай бог, чтобы у него все получалось в карьере. Расстались с ним на хорошей человеческой ноте. Надеюсь, он остался нам благодарен.

Если вы посмотрите на наши хоккейные операции в этом сезоне, то увидите, что один из главных векторов «Авангарда» — это не неволить людей и давать им возможность развития. Посмотрите на Никиту Михайлова, который был обменян в «Ладу» и вернулся в свой родной город. Посмотрите на Диму Соколова, который не попадал в первую команду и не так давно получил первый в своей карьере односторонний контракт от «Нефтехимика».

Наша общая задача — не держать спортсменов в плену и душить их, а давать возможность развиваться. От этого выигрывают все, и главным образом КХЛ.

Евгений Забуга. «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли, «Локомотив» — сверхлюди. Большое интервью спортивного директора «ястребов»

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Игорь Гераськин
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Забуга: «В серии с «Локомотивом» казалось, что мы играем против сверхлюдей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
3 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 0
3 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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11.04
8.04 17:00
Трактор – Локомотив
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