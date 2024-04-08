Спортивный директор «Авангарда»: «Обмен Гераськина в «Магнитку» доказал, что насильно мил не будешь»
Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему омичи обменяли нападающего Игоря Гераськина в «Металлург».
— Вы обронили фразу «насильно мил не будешь». Имеете в виду в контексте обмена Игоря Гераськина?
— Да, совершенно верно. Считаю, если хоккеист принимает квалификационное предложение другого клуба, то делает это не насильно, а под своей волей.
До самого обмена Гераськина в «Металлург» меня не отпускала эта ситуация. Мы, безусловно, видели, что Игорь старается и работает. Но, знаете, складывалось ощущение, что человек физически рядом, а душой — нет. Мы видели, что ему самому тяжело. Особенно после того, как он сыграл за «Авангард» более 30 матчей и был максимально недоволен своей статистикой.
Плюс у него имелись вопросы к собственному игровому времени и желание занять позицию центрального нападающего, которую он альтернативно получает в «Магнитке».
Зная его реальные способности и понимая, что хоккейный век не резиновый, приняли решение вернуть его в клуб, который он сам себе выбрал. Считаю, что это правильный шаг. Сейчас мы видим другого Игоря Гераськина — играющего в привычный ему хоккей, улыбающегося и приносящего результат.
Дай бог, чтобы у него все получалось в карьере. Расстались с ним на хорошей человеческой ноте. Надеюсь, он остался нам благодарен.
Если вы посмотрите на наши хоккейные операции в этом сезоне, то увидите, что один из главных векторов «Авангарда» — это не неволить людей и давать им возможность развития. Посмотрите на Никиту Михайлова, который был обменян в «Ладу» и вернулся в свой родной город. Посмотрите на Диму Соколова, который не попадал в первую команду и не так давно получил первый в своей карьере односторонний контракт от «Нефтехимика».
Наша общая задача — не держать спортсменов в плену и душить их, а давать возможность развиваться. От этого выигрывают все, и главным образом КХЛ.
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|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
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|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|2 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
3 - 0
|3 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|8.04
|17:00
|
Трактор – Локомотив
|- : -