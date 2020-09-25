Глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг, ставший на время болезни всех тренеров команды и. о. главного тренера, прокомментировал домашнее поражение от «Ак Барса» (2:3 Б).

— Мы можем только гордиться и радоваться за наших игроков, — сказал Ротенберг. — Конечно, мы стремились победить, как и в каждой игре. Радует, что перебросали соперника, что доминировали отрезками. Много было моментов, но не хватило хладнокровия, чтобы забить. Выполнили наш план на игру. Показали, как мы хотим играть. Мы сегодня играли за наше будущее.

Конечно, мы всегда стремимся побеждать. Если бы мы отработали идеально, мы бы выиграли. Где-то нам нужно добавлять. Следующие матчи работаем в таком составе. Но ситуация такова, что новую информацию получаем постоянно — на «Сибирь» у нас был запланирован один состав, но не все ребята смогли участвовать, и пришлось менять состав за 2 часа до игры. Даже «Сибирь» мы переиграли по многим моментам, но не забили, где-то ошиблись. Главное, что молодые ребята прошли экзамен молодого бойца. Сейчас они готовы играть на высоком уровне.

Отсутствие Козырева? У него температура. (Михаил Скрыль)